Вакцинація від COVID-19: де почали прищеплювати дітей

Практично в усьому світі триває вакцинація від коронавірусу. У пріоритеті – медики, літні люди і люди з хронічними захворюваннями, повідомляє Слово і діло.

Незважаючи на те, що діти рідше заражаються COVID-19 і в більшості випадків легше переносять захворювання, ніж дорослі, фахівці рекомендують робити щеплення і їм.

По-перше, тому що можливі довгострокові наслідки інфікування для дітей ще не вивчені, а по-друге, щоб домогтися імунітету в масштабах всього населення. Утім, вакцинацію дітей поки не дуже підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я: там вважають, що багаті країни повинні краще передати надлишки препаратів біднішим державам.

Як часто діти хворіють на коронавірус

Навесні 2020 року на початку пандемії коронавірусу випадки захворювання серед дітей були дуже рідкісними, в основному вірус вражав людей у віці від 40 років. При цьому якщо дитина заражалася COVID-19, то хвороба проходила або в легкій, або в безсимптомній формі.

Крім того, деякі вчені вважали, що діти не відіграють великої ролі в поширенні вірусу. Але це припущення було досить скоро спростоване.

Через рік після початку пандемії і з появою нових штамів вірус «помолодшав» і став вражати не тільки літніх, а й молодих людей, а також дітей. І перебіг хвороби в останніх двох груп населення став більш тяжким. Така тенденція стосується всіх країн.

На жаль, регулярно оновлюваної статистики про те, скільки дітей захворює на коронавірус в Україні, немає. У січні в МОЗ озвучували такі дані: за час пандемії захворіли 62 тис. 333 дитини. У листопаді 2020 року цей показник становив 3,1% від загальної кількості інфікованих, в грудні – 5,9%.

Рекордна кількість хворих дітей була зафіксована 25 березня – 923 дитини за добу.

Найпоширенішими симптомами коронавірусу у дітей є:

висока температура, кашель і утруднене дихання;

нудота, діарея, болі в області живота;

головний біль;

лихоманка, біль в м'язах і суглобах.

Які вакцини дозволили використовувати для дітей

В Євросоюзі, США та Канаді дозволили використовувати для дітей 12-15 років вакцину Pfizer/BionTech. Раніше цей же препарат був схвалений для дорослих і підлітків у віці від 16 років.

Дітям, як і дорослим, потрібно вводити дві дози вакцини з інтервалом у три тижні. За даними досліджень, вакцина Pfizer показала 100% ефективність проти коронавірусу у цієї вікової групи.

Очікується, що побічні ефекти від вакцинації дітей не відрізнятимуться від дорослих: біль в місці ін'єкції, втома, головний біль, біль в м'язах і суглобах, озноб і жар.

Крім того, Pfizer збирається почати дослідження дії вакцини на дітях у віці від 6 місяців до 11 років. Результати дослідження очікуються не раніше осені.

Фармацевтична компанія Moderna завершила випробування препарату на дітях у віці від 12 до 17 років. Їхня вакцина виявилася на 93% ефективною після першої дози та на 100% ефективною через два тижні після введення другої дози. Поки що невідомо, коли компанія буде подавати заявку на використання вакцини для дітей. Також Moderna планує почати випробування на дітях молодше 11 років.

Компанія Johnson & Johnson почала випробування своєї вакцини на підлітках 16-17 років. Якщо вакцина виявиться безпечною і ефективною в цій віковій групі, випробування буде продовжено за участю дітей у віці від 12 до 15 років.

В яких країнах вже почали прищеплювати дітей від COVID-19

У США і в Канаді почали прищеплювати дітей у віці 12-15 років в травні. Станом на середину травня в США вакцинували близько 2,4 млн осіб у віці до 18 років: близько 55% отримали хоча б одну дозу, близько 43% – завершили вакцинацію.

У травні Угорщина почала вакцинацію дітей у віці 16-18 років. З 1 червня вакцинувати дітей у віці від 12 до 15 років почали в Румунії, Італії та Дубаї. У Сингапурі від учора прищеплюють громадян у віці від 12 до 18 років.

З 7 червня в Німеччині буде прищеплювати від коронавірусу дітей 12-16 років, а в Польщі – дітей 12-15 років. Також в цьому місяці почати вакцинацію підлітків у віці 16-18 років хоче Франція, а дітей 12-15 років хочуть прищепити на початку навчального року.

У червні почнуть робити щеплення дітям 12-15 років в Литві, Австрії. Естонія планує почати аналогічний процес до осені. Розглядають таку можливість в Норвегії та Швейцарії.

Японія і Філіппіни дозволили використовувати вакцину Pfizer для осіб у віці від 12 до 15 років. Але коли розпочнеться вакцинація цієї групи населення – поки що невідомо.

В Ізраїлі вже вакцинують підлітків у віці 16-18 років, скоро почнуть робити щеплення дітям 12-15 років.

Олександра Худякова