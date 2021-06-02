Центробанк Туреччини розкритикував біткоїн

Центральний банк Турецької Республіки представив парламенту доповідь з докладним викладом своїх поглядів на криптовалюти, повідомляє ForkLog.

У документі, який потрапив до рук журналістів, перераховані властиві цифровим активам ризики. Зокрема ЦБ звернув увагу на екологічні проблеми.

«Майнінг криптовалюти споживає багато енергії, сприяючи глобальному потеплінню», - зазначив регулятор.

Турецький центробанк вперше розкритикував біткоїн за негативний вплив на навколишнє середовище. За даними Кембриджської бізнес-школи, на країну припадає 0,03% сукупного хешрейта мережі першої криптовалюти.

Для порівняння: на сусідній Іран, який, за повідомленнями ЗМІ, введе штрафи для майнерів за використання побутового електрики, доводиться 3,82% хешрейта.

Серед інших ризиків регулятор назвав відсутність механізмів контролю та нагляду за криптовалютою, волатильність ринку, анонімність деяких активів, загрози хакерських атак, а також незворотного характеру транзакцій.

Нагадаємо, в квітні центральний банк Туреччини заборонив розрахунки в криптовалюті. Обмеження не поширюються на біткоїн-біржі.