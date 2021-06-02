Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

Потепління в Україну прийде в кінці тижня. Дощі й грози відійдуть, а температура повітря підніметься, повідомляє Слово і діло.

Як заявили в Укргідрометцентрі, вже з суботи, 5 червня, в Україну прийде потепління.

Температура повітря вдень у західних областях становитиме +19...+23, а вночі +8...+11. У центрі днем буде +20...+23, а вночі +9...+12. На півдні країни прогнозують удень +19... +23, а вночі +10... +13. У східних областях вдень буде +20...+22, а вночі +9...+11.