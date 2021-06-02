Укрексімбанк виставив на продаж нерухомості на 1 мільярд

Державний "Укрексімбанк" розпочав продаж непрофільних активів, отриманих у якості погашення заборгованості з непрацюючих кредитів (NPL), зокрема – виставив на продаж 16 лотів з нерухомістю в Києві і обласних центрах загальною вартістю 1 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це під час пресконференції повідомив директор департаменту реструктуризації і стягнення банку Олег Лазовский.

"Вперше в історії "Укрексімбанку" він починає продаж непрофільних активів. Це переважно нерухоме майно, яке банк отримав за рахунок погашення заборгованості з проблемних кредитів протягом 10 років. 16 лотів уже виставлено на "СЕТАМ" на суму понад 1 млрд грн", - сказав він.

За словами Лозовського, зазначені об'єкти були придбані банком у власність ще у 2009-2013 роках, проте банк не вживав заходів щодо їх реалізації.

Керуючий партнер Національної електронної біржі Євгенія Божко зазначила, що з 16 об'єктів шість знаходиться в Києві, а інші розташовані в обласних центрах України, зокрема в Миколаєві, Дніпрі, Ужгороді, Полтаві, Хмельницькому та Чернігові.

"У нашому пулі активів по Києву цілих три пам'ятки архітектури. Одним з пам'ятників архітектури є об'єкт площею 5,4 тис. кв. м в самому центрі Подолу. Наразі це офісний центр", - сказала Божко.

За її словами, ще два пам'ятники архітектури знаходяться в центрі Києва, недалеко від Майдану Незалежності, і мають тривікову історію. Вікна одного з будинків виходять на вулицю Мала Житомирська, другого - на Софіївську площу, зазначила Божко.

Вона вказала, що торги з продажу 16 лотів пройдуть 29 червня через електронний майданчик OpenMarket державного підприємства "СЕТАМ" і прийом заявок уже стартував.