Парламент Ізраїлю обрав нового президента

Парламент Ізраїлю більшістю голосів підтримав кандидатуру Іцхака Герцога на пост президента країни, повідомляє "Интерфакс".

Герцога підтримали 87 депутатів з 120 в Кнесеті. Таким чином, він змінить на цій посаді Реувен Рівлін.

Герцог вважався фаворитом президентської гонки. Він вступить на посаду 9 липня. 60-річний Герцог в молодості служив у військовій розвідці Ізраїлю, потім працював секретарем в лівоцентристському уряді прем'єра Ехуда Барака. У 2003 році його обрали в Кнесет, в 2018 році він став главою Єврейського агентства "Сохнут". У нього троє дітей.

Його батько - Хаїм Герцог - був шостим за рахунком президентом Ізраїлю.

За пост президента Ізраїлю боролася також 67-річна Міріам Перець. Їй 67 років. Вона почала активну громадську діяльність після того, як двоє її синів були вбиті під час служби в армії.

Старшого сина Перець вбили на півдні Лівану, молодшого - в секторі Газа. Її чоловік помер у віці 56 років. В даний час Перець виступає з лекціями для молоді і військовослужбовців ЦАХАЛ, вона є доктором наук Університету Бар-Ілан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав Герцога з перемогою за підсумками голосування.

"Я бажаю йому удачі від імені всіх ізраїльських громадян" , - сказав він.