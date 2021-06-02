У Goldman Sachs порівняли біткоїн з міддю
Концепція цифрового золота не підходить першій криптовалюті, яка скоріше є аналогом міді, заявив головний фахівець банку Goldman Sachs по сировинним товарах Джефф Каррі в інтерв'ю CNBC, повідомляє ForkLog.
На його думку, пов'язані з криптовалютою ризики означають, що їх цінність відрізняється від безпечних активів, таких як золото, хоча вони і хеджують від інфляції.
«Цифрові валюти не замінюють золото. Швидше вони є аналогом міді, і я стверджую це тому, що вони захищають від інфляції», - зазначив Каррі.
Експерт підкреслив, що перша криптовалюта корелює з бізнес-циклом, оскільки пов'язана з власною платіжною системою.
Він вважає, що біткоїн, як нафта і мідь, є кращим захистом від «хорошої інфляції», яка виникає в результаті підвищеного попиту. Для порівняння, золото хеджує проти «поганої інфляції», спричиненої зростанням пропозиції.