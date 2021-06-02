У Goldman Sachs порівняли біткоїн з міддю

Концепція цифрового золота не підходить першій криптовалюті, яка скоріше є аналогом міді, заявив головний фахівець банку Goldman Sachs по сировинним товарах Джефф Каррі в інтерв'ю CNBC, повідомляє ForkLog.

На його думку, пов'язані з криптовалютою ризики означають, що їх цінність відрізняється від безпечних активів, таких як золото, хоча вони і хеджують від інфляції.

"Digital currencies are not substitutes for gold. If anything, they would be a substitute for copper, they are pro-risk, risk-on assets. They are substitue for risk on inflation hedges not risk off inflation hedges " #crypto $ BTC



Jeff Currie, Head of Commods at Goldman Sachs pic.twitter.com/Qc1yXnDfvo - Joumanna Bercetche ???????? (@CNBCJou) June 1, 2 021

«Цифрові валюти не замінюють золото. Швидше вони є аналогом міді, і я стверджую це тому, що вони захищають від інфляції», - зазначив Каррі.

Експерт підкреслив, що перша криптовалюта корелює з бізнес-циклом, оскільки пов'язана з власною платіжною системою.

Він вважає, що біткоїн, як нафта і мідь, є кращим захистом від «хорошої інфляції», яка виникає в результаті підвищеного попиту. Для порівняння, золото хеджує проти «поганої інфляції», спричиненої зростанням пропозиції.