Рейтинг найприбутковіших і збиткових підприємств України

Держпідприємства, а також сировинні та рентні компанії олігархів, продовжують домінувати в економіці України. Енергетика та металургія залишаються ключовими галузями. АПК та ІТ зростають, водночас промисловість - скорочується, повідомляє БiзнесЦензор.

БізнесЦензор підготував рейтинг 200 найбільших компаній 2020 року за доходами. Цього року рейтинг Топ-200 став можливим завдяки оприлюдненню фінансової звітності компаній у відкритому доступі Державною податковою службою та Мінцифри.

У 2020 році сукупний дохід 200-х найбільших компаній України не змінився порівняно з 2019 роком - 3,4 трлн грн.

За курсом Нацбанку на 1 червня це - $123 млрд, або на $88,5 млрд менше, ніж виручка корейської корпорації Samsung.

В українській економіці домінують державні підприємства та компанії олігархів. Це інфраструктурні та енергетичні монополісти, меткомбінати та ГЗК.

Частка сукупного доходу державних компаній в Топ-200 за доходом становила в 2020 році - 20%.

На другому місці найбагатший олігарх. За показником доходу, підприємства олігарха Ріната Ахметова займають частку в 18% сукупного доходу Топ-200 компаній.

Частка компаній, які належать його найближчому конкуренту Ігорю Коломойському, значно нижча - 4%. У компаній Дмитра Фірташа частка доходу в сукупному доході Топ-200 становить 2%, Костянтина Жеваго та Віктора Пінчука - по 1%.

Джерело: БiзнесЦензор

Джерело: БiзнесЦензор