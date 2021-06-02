Україна хоче спростити процедуру отримання громадянства для росіян

Україна хоче спростити процедуру отримання громадянства для росіян

Кабінет Міністрів планує затвердити законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства для росіян, повідомляє Сегодня.

Йдеться про громадян РФ, які зазнали політичного переслідування, а також іноземців, які брали участь у війні на Донбасі в складі ЗСУ.

У законопроєкті пропонується врегулювати питання подачі цими особами декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України.

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