Україна хоче спростити процедуру отримання громадянства для росіян

Кабінет Міністрів планує затвердити законопроєкт, що спрощує отримання українського громадянства для росіян, повідомляє Сегодня.

Йдеться про громадян РФ, які зазнали політичного переслідування, а також іноземців, які брали участь у війні на Донбасі в складі ЗСУ.

У законопроєкті пропонується врегулювати питання подачі цими особами декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України.