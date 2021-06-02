Тетяна Котова: секрети боротьби за ідеальну фігуру

Тетяна Котова. Фото: popcake.tv

35-річна російська співачка перепробувала все нові апарати, методики та процедури, і знає які з них точно ефективні, повідомляє WomanEL.

Секрети боротьби за ідеальну фігуру, які Таня робить регулярно: ⠀

Контрастний душ і масаж щіткою. Щітку можна чергувати з скрабом: це потрібно не тільки для відлущування, а більше для припливу крові до шкіри та прискорення лімфи, а тим самим поліпшення й живлення шкіри. ⠀

Кардіо 5 раз в тиждень і 3 силові тренування в тиждень. Важливо тримати певний пульс під час кардіо, це від 114 до 126 для спалювання жирів. ⠀

Зірка проходить курси масажу банками та дуже задоволена результатами. ⠀

Душ Шарко робить шкіру еластичною, надають тонус і підвищують тургор. ⠀