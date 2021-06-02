Психолог розповів, як COVID-19 може спровокувати психічні розлади
Особливості характеру під дією додаткових чинників, зокрема коронавірусу, можуть проявлятися як прикордонні психічні розлади. Про це в інтерв'ю розповів соціальний психолог Віктор Вус, повідомляє Укрiнформ.
"Зустрічаються проблеми, пов'язані з особливостями характеру, які часто називають дивацтвами, але які загострив COVID-19. Наприклад, якщо хтось дуже любить плакати, хтось - кричати, то під дією додаткових чинників вони можуть проявлятися як прикордонні психічні розлади (один з типів ненормальною емоційної нестійкості - ред.), які можуть перейти в психотичні розлади (людина відчуває серйозні порушення в сприйнятті реальності - ред.)", - сказав психолог.
Тобто, пояснив він, коронавірус виступає як
"фізіологічний ліфт, допомагає з дивацтв характеру швидко перенести проблему, яка вже є, на рівень психотичного розладу".