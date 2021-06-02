ВР планує за службову недбалість позбавляти волі на 10 років
Верховна Рада хоче передбачити до 10 років в'язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини. 302 народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №4634 на засіданні парламенту в середу, 2 червня, повідомляє Вести.
Закон вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу.
Службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34-85 тисяч грн - або без такого.