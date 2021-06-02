Міжбанк: різке падіння долара змусило НБУ втрутитися

Продаж валюти для оплати придбаних на вчорашньому аукціоні ОВДП у гривні привів до різкого зміцнення національної валюти на міжбанківському валютному ринку: до 11 години ранку цінник на покупку опустився до 27,31 гривень, а на продаж - до 27,348 гривень.

Настільки різке падіння долара за короткий період змусило Національний банк втрутитися. Після двомісячної відсутності регулятор вийшов на ринок з інтервенцією на покупку валюти за курсом 27,32 гривень. Раптовий вихід Нацбанку розбурхав ринок. Вичікуючі більш низьких цін покупці в екстреному порядку вийшли на ринок, що викликало короткочасне зростання котирувань. Втім, вже до обідньої перерви всі, хто поспішав, купили, і котирування відновили зниження.

На готівковому валютному ринку цінник на продаж долара продовжив зниження. З ранкових 27,41-27,42 гривень до обіду він опустився до 27,36-27,37 гривень. Новина про вихід Нацбанку з інтервенцією викликала короткочасний підйом курсу продажу до 27,38 гривень, але відсутність попиту змусила обмінні пункти знову знизити його до 27,36 гривень.

Новини з Німеччини, де сьогодні було зафіксовано значне падіння роздрібних продажів, викликало падіння євро на FOREX до позначки 1,2166 долара. Готівковий євро відреагував зниженням до 33,34-33,36 гривень: за такою ціною його продавали в Києві в обід.

Зміцнення гривні позначилося і на цінах на готівковий рубль: пропозицій по 3,75 стало набагато менше, почали все частіше з'являтися пропозиції по 3,69-3,70 гривні за 10 рублів. Основна маса обмінних пунктів, як і раніше, продає російську валюту по 3,72-3,74 гривень за 10 рублів.

Ціна польського злотого в Києві поки зберігається на рівні 7,45-7,50 гривень. Але якщо євро продовжить і далі дешевшати, то цінник на злотий також переглядатимуть у бік зниження.