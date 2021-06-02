У США заявили про ризик ядерного конфлікту з РФ

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена особливо важлива, оскільки зараз є ризик ядерного конфлікту між Москвою і Вашингтоном. Про це, з посиланням на The National Interest, повідомляє Лента.Ру.

Дана можливість, вважають в журналі, може з'явитися навіть через ненавмисного зіткнення, тому Росії і США, а разом з ними і Китаю, необхідно посилювати механізми співпраці, які дозволяють управляти кризами. На думку авторів, останні 25 років переговори ведуться недостатньо ефективно, що призводить до поступової дестабілізації: трьом найбільшим державам необхідно обговорювати між собою всі новітні технології, здатні підірвати стратегічну стабільність.

У матеріалі також йдеться, що Вашингтону варто більшою мірою сконцентруватися саме на Москві, так як Пекіну ще тільки належить наздоганяти Росію і США по числу ядерних боєголовок. До того ж у американської сторони вже є досвід успішних взаємних переговорів з Росією.