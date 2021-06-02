Автомобiль не заводиться: у чому може бути проблема

Чому автомобіль не заводиться, і як визначити, що винні в цьому стартер або генератор, повідомляє Обозреватель.

Будь-який автомобіль, яким би двигуном він не був обладнаний, потребує електроенергії, яку постачає акумулятор. А щоб він не втрачав заряд, в дорозі його підживлює генератор. І якщо десь в цьому ланцюзі виникають проблеми, то автомобіль може не завестися. Як розпізнати і усунути найбільш типові поломки?

Коли ми повертаємо ключ у замку запалювання, електричний струм від акумулятора через тягове реле стартера подається на маховик двигуна, який приводить у рух поршні. Іскра від свічок запалює паливо і мотор заводиться. В результаті стартер виконав своє завдання і може відключитися до наступного запуску. Незважаючи на те, що стартер включається в роботу лише епізодично, навантаження на ньому досить серйозні. А якщо умови для запуску не ідеальні, стартеру доводиться особливо нелегко.

Як тільки двигун завівся, в роботу вступає генератор. Його основне завдання – забезпечувати підзарядку акумулятора, перетворюючи механічну енергію від обертання мотора в електричну. Крім того, генератор під час руху автомобіля живить все знаходяться на борту електроприлади, від фар до прикурювача.

Незважаючи на відмінності у функціях, стартер та генератор схильні до зносу і з часом виробляють свій ресурс. Перші проблеми можуть з'явиться через 4-5 років після покупки нового автомобіля, а у авто з пробігом до роботи цих вузлів слід уважно прислухатися після перших 120 тис км на лічильнику. Отже, на що звертати увагу?

Ознаками несправності стартера можуть бути:

• відсутність реакції на поворот ключа запалювання: стартер спрацьовує лише після кількох спроб або не спрацьовує зовсім;

• відсутність запуску двигуна при тому, що сам стартер починає обертатися (чутний характерний звук при повороті ключа запалювання);

• після запуску двигуна стартер не вимикається, а продовжує обертатися;

• помітні сторонні звуки (шум, скрегіт) під час руху.

Єдине, що можна оперативно усунути своїми силами, – це проблеми з живленням стартера від АКБ: розряджений акумулятор, погано затиснуті контакти тощо. Якщо ж ви впевнені, що по цій частині проблем немає, значить, стартер однозначно потребує ремонту або заміни.

З генератором ситуація дещо інша. Його основне завдання – поповнювати заряд АКБ та живити всю бортову електроніку автомобіля в дорозі. І саме тут варто шукати підказки, які вказують на проблеми з генератором:

• постійно низький рівень заряду акумулятора (навіть якщо його недавно міняли або перевіряли);

• проблеми з запуском двигуна (сили струму від АКБ не вистачає, щоб запустити стартер);

• більш тьмяне або мерехтливе світло фар;

• постійно горить або періодично включається контрольна лампа зарядки акумулятора на приладовій панелі.

Якщо у справності акумулятора ви впевнені, ще одним слабким місцем може виявитися приводний ремінь, що з'єднує генератор з двигуном. У цієї проблеми є свій характерна ознака: після запуску двигуна з-під капота лунає "свист" – періодично або постійно. Це зазвичай вказує на те, що приводний ремінь генератора провис або зносився і його потрібно підтягнути або замінити.

Всі інші ознаки – привід перевірити роботу генератора, і чим раніше, тим краще. Зволікання може призвести до того, що у дорозі акумулятор залишиться без зарядки, а двигун – без джерела енергії, і рушити з місця ви зможете тільки на буксирі або евакуаторі.

Розібратися, що саме сталося зі стартером або генератором, в теорії можна самостійно – але на практиці розумніше звернутися за допомогою на СТО, де є відповідний діагностичний стенд. Більшість поломок цих вузлів вимагають якого складного ремонту, або заміни стартера або генератора на новий.

Вибір, що краще, ремонт або заміна, - це питання доцільності. Основна перевага ремонту – нижча вартість. Заміна ж стартера або генератора дозволить не хвилюватися за долю вузла найближчі кілька років, причому це спокій підтверджується заводською гарантією.