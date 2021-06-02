Чергова провокація: Лукашенко пропонує "ЛНР" допитувати Протасевича

Пропозиція Лукашенко щодо "допиту" Протасевича "слідчими" сепаратистських "республік" зараз є чистою провокацією, а також спробою додатково залякати власних громадян, повідомляє Depo.ua.

Але в перспективі ймовірне визнання "Л-ДНР" і анексії Криму можуть стати тією ціною, яку Лукашенко спробує відкупитися від інтеграції з Росією.

Інформація про те, що під час зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова прийняти слідчих самопроголошеної "ЛНР", якщо у них раптом "виникнуть питання" у справі колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, відверто здивувала.

Оскільки досі білоруський лідер розмов на тему самопроголошених "республік" уникав. А якщо і говорив - то, в основному, про те, що Мінськ ніколи їх не визнає, а Києву потрібно зробити все можливе, "щоб відновити суверенітет і повернути контроль над кордоном". Правда, не уточнюючи, за яким сценарієм - українському чи російському - повинен відбутися таке повернення.

І ось білоруський де-факто президент констатує:

"Є нюанс: на Донбасі порушено кримінальну справу стосовно цих персоналій (Протасевич). Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них ("слідчих") будуть питання до них - ласкаво просимо до нас. Будь ласка , задавайте їм питання, тому що вони людей вбивали там, на Донбасі".

На перший погляд може здатися, що подібна заява - це спроба зробити реверанс у бік Путіна. Або навіть якась російська інформаційна заготовка, озвучена Лукашенко на прохання російського кредитодавця, яка має на меті натякнути на можливість визнання "Л-ДНР" з боку інших держав і таким чином примусити Україну до більшої поступливості на переговорах про долю Донбасу.

Але в реальності все трохи інакше. Оскільки стратегічна лінія Москви з моменту початку конфлікту на Донбасі - це підкреслене дистанціювання від подій, спроби переконати всіх і кожного, що мова йде про "громадянську війну в Україні". Зате в ситуації, коли Лукашенко через президента Росії пропонує "слідчим з ЛНР" допитати Протасевича, у будь-якого виникають сумніви в тому, що Росія ніяк з "ЛНР" не пов'язана.

Подібною заявою де-факто президент Білорусі поки тільки компрометує російську офіційну позицію щодо Донбасу. А також продовжує лінію залякування власного населення, демонструючи, що він не тільки підлітків може довести до фатального стрибка з високого поверху, він і трохи дорослих опозиціонерів може згодувати собакам - пардон, віддати "слідчим ЛНР".

І це провокаційна заява Лукашенка в цілому ясно демонструє наявну стратегію режиму. Яка, схоже, буде полягати в подальшому руйнуванні залишків відносин як із Заходом, так і з пострадянськими державами, і обмежиться економічним паразитуванням на російській державі.

При цьому Лукашенко, звичайно, продовжить політику відмови від інтеграції. Намагаючись "відпрацювати" отримані кредити дрібними геополітичними послугами. На зразок відновлення авіасполучення з Кримом, "недопризнання" "ЛНР", або якийсь ще дурниці, які можуть знадобитися Кремлю від периферійної пострадянської диктатури.

Тарас Паньо