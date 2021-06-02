Властивості черешні для здоров'я: приємне з корисним

Ці плоди на 82% складаються з води, містять 16% вуглеводів, 1% білка і практично не мають жиру (0,2%). Завдяки меншій кислотності, ніж у вишні, черешню могут їсти ті, хто страждає печією, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Користь черешні пов'язана з вмістом в ній вітамінів А (25 мкг), B1 (0,01 мг), B2 (0,01 мг), С (15 мг), Е (0,3 мг), мікро- і макроелементів (кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, йод), а також органічних кислот, цукрів (фруктоза, глюкоза), пектинових речовин і великої кількості антоціанів - речовин з групи флавоноїдів. Всі разом вони надають ефект, який виводить черешню в ряд лікувальних продуктів.

Приголомшливі смакові якості та величезний список корисних якостей. Про користь, яку ви можете отримати, вживаючи черешню, дивіться в цьому відео.