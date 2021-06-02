Найбільший корабель ВМС Ірану затонув після пожежі

В Ірані найбільший військовий корабель флоту "Харк" затонув в затоці Омана біля узбережжя південного порту Яск, повідомляє Depo.ua.

Відзначимо, що це сталося після масштабної пожежі на борту судна.

В цей час військовий корабель перебував у міжнародних водах на навчальній операції.

Полум'я намагалися згасити протягом 20 годин, але вогонь поширився на різні частини судна.

"Харк" був на озброєнні Ірану більш як чотири десятиліття і брав участь у багатьох навчальних операціях.

Це було одне з небагатьох судів іранського флоту, яке було здатне забезпечити дозаправку в море інших своїх кораблів. Він також міг підіймати важкі вантажі й служити точкою запуску вертольотів.

Корабель збудували в Великобританії та спустили на воду в 1977 році. Він увійшов в іранський флот в 1984 році після тривалих переговорів.

Зараз причину пожежі на кораблі не називають. Однак відомо, що сталася серія загадкових вибухів, націлених на кораблі, які почалися у 2019 році в затоці Омана.