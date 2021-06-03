День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Коли буде день літнього сонцестояння у 2021 році, що він означає, як поводиться сонце, і чому це найтриваліший день у році, читайте ﻿далі в ﻿ статті, повідомляє Сегодня.

Коли день літнього сонцестояння 2021: точна дата і час

У 2021 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня. Воно відбудеться вранці, о 6 годині 32 хвилини за київським часом. Примітно, що за останні 10 років – це найраніший час сонцестояння, причому, не тільки літнього, але і зимового.

У звичайні роки літнє сонцестояння випадає на 21 червня, а по високосних роках дата переноситься на 20-те число першого літнього місяця. Наприклад, у минулому, 2020-му високосному році, літнє сонцестояння було 20 червня.

Тривалість найдовшого дня в році – 17 годин і 33 хвилини. А найкоротша ніч триватиме менше 6,5 годин, що становить лише чверть доби.

Що означає літнє сонцестояння

Чому день отримав таку назву, адже Сонце у своєму русі по небосхилу не зупиняється ні на хвилину? Річ у тому, що в цей день небесне світило підійматися на найвищу точку над Землею, і складається враження, ніби воно зависає в зеніті, стоїть і нікуди не рухається.

Насправді день літнього сонцестояння – це астрономічне явище, яке відбувається, коли нахил осі обертання Землі щодо Сонця приймає своє найменше значення – 23,27 градуса. Це означає, що в цей час наша планета максимально розгортається своєю Північною півкулею на Сонце.

День літнього сонцестояння в Північній півкулі знаменує початок астрономічного літа. І з цього моменту день починає спадати, а ніч – рости, аж до самого зимового сонцестояння, 22 грудня.