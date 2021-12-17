Кращі стилі інтер'єру для маленьких квартир

Все що потрібно для маленьких квартир - це функціональність, зручність, доступність, повідомляє Дела домашние.

У маленькій квартирі краще не захоплюватися великою кількістю декору, цілком достатньо однієї великоформатної картини або великого годинника﻿ на всю стіну.

Невелика кількість меблів, мінімалізм, переважання світлих відтінків в обробці та меблів «полегшують» інтер'єр. Вбудовані меблі якнайкраще впишеться в інтер'єр і дозволяють заощадити місце.

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