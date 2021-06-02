Нафтогаз запустив пілотний проект зі зміни постачальника газу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" спільно з компанією "НоваПей", що входить до групи компаній" Нова пошта", запустили пілотний проект зі зміни постачальника газу, повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що тепер побутові споживачі газу можуть подати заявку на підключення до газопостачання від ДК "Нафтогаз України" в 72 відділеннях "Нової пошти" в Полтавській області.

Протягом червня та липня компанії планують масштабувати співпрацю в усіх областях України та залучити понад 1800 відділень "Нової Пошти" у віддалених селах, селищах та районних центрах для прийому заявок від клієнтів на перехід до ДК "Нафтогаз України".

Щоб подати заявку, клієнту потрібно відвідати одне з відділень "Нової пошти" зі своїм EIC-кодом (16-значним персональним газовим номером квартири або будинку клієнта), а також з необхідним пакетом оригіналів документів. А саме: паспорт; іпн; документ про право власності на житло; згода співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла.

Відзначається, що після обробки заявки клієнт протягом 3-5 робочих днів отримає інформацію від ДК "Нафтогаз України" про успішний перехід і подальші інструкції на свою електронну адресу.

У компанії нагадали, що перехід до нового постачальника відбувається автоматично. Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно. Коли перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника. Міняти труби в разі зміни постачальника не потрібно: газ буде доставлятися тією ж трубою і з використанням того ж обладнання. Газопостачання під час або після зміни компанії у клієнта не припиняється.