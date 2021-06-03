В'єтнамки стали головним трендом цього літа

Стилісти вкотре стверджують, що мода є циклічною, тому тренди повторюються, але з кожним сезоном в них щось змінюється. Влітку 2021 моді будуть в'єтнамки з дутими ремінцями, з тонкими лямками, на платформах, на підборах, з квадратним носком – і це далеко не весь список, повідомляє Обозреватель.

Актуальними будуть в'єтнамки з контрастними поєднаннями, босоніжки-в'єтнамки, шльопанці з рясним декором і різноманітними матеріалами. У цьому сезоні практичне взуття перетворилася в більш вишукане і елегантне.

Модні блогерки на власному прикладі демонструють, з чим можна комбінувати в'єтнамки. Так, це можуть бути як ніжні сукні, так і більш важкі образи із деніму. Більш того, структура в'єтнамок перейшла і на деякі босоніжки, які також одягаються між пальцями.

Модне взуття влітку 2021. Джерело: instagram.com/jesshunt2

Яке взуття носити влітку 2021. Джерело: instagram.com/mariecher

В'єтнамки знову в моді. Джерело: instagram.com/aimeesong

В'єтнамки знову в тренді. Джерело: instagram.com/weworewhat

В'єтнамки повернулися в моду. Джерело: instagram.com/aimeesong

В'єтнамки в моді влітку 2021. Джерело: instagram.com/jesshunt2

В'єтнамки в моді цього літа. Джерело: instagram.com/oljaryz