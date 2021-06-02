Міненерго запропонувало призупинити продаж електроенергії трейдерами

Міністерство енергетики констатує складну ситуацію з ціноутворення на сегментах на організованих сегментах ринку електроенергії, що потенційно може мати небезпечні наслідки постачання споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду і, в перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E, повідомляє БiзнесЦензор.

﻿Про це йшлося під час наради 1 червня, на якій були присутні представники НКРЕКП, НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець", НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", ПрАТ "Центренерго" та інші.

Учасники ринку наголосили на необхідності вжиття невідкладних заходів з імплементації попередньо напрацьованих пропозицій, зокрема, щодо:

можливості уведення тимчасової заборони трейдерам та електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР;

усунення на період профіциту електричної енергії цінових обмежень на організованих сегментах ринку, зокрема, шляхом ухвалення проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»;

верифікації походження та обсягів проданої трейдерами та електропостачальниками електричної енергії на РДН/ВДР;

врегулювання проблемних питань ціноутворення на внутрішньодобовому ринку, зокрема, тимчасового запровадження мінімальної ціни на ВДР на рівні не нижче ніж на РДН;

опрацювання можливості тимчасового встановлення в поданих на РДН заявках на продаж електричної енергії мінімальної ціни на рівні, не нижче виробничої собівартості ДП «НАЕК «Енергоатом»;

﻿ погашення заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку електричної енергії.

Відзначається, що за результатами наради, міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до НКРЕКП з листом щодо розгляду поданих учасниками ринку пропозицій.