Майже половина українців не має наміру вакцинуватися

Половина українців, здебільшого старшого віку, вважає коронавірусну інфекцію серйозним захворюванням, намітилася тенденція ставлення до COVID-19 як до небезпечного захворювання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Презентуючи результати соціологічного дослідження доктор соціологічних наук Олександр Шульга розповів, що з лютого 2021 року "Український інститут майбутнього" проводив опитування щодо серйозності сприйняття українцями коронавірусу.

"Ми бачимо, що наразі не тільки реальною, а й небезпечною хворобою його вважають 50% опитаних. Якщо порівняти з лютим, коли ми вперше провели дослідження з цього питання, то тоді це був 41%. Тобто досить суттєво збільшилася кількість тих, хто вважає, що коронавірус є не тільки серйозним, а й небезпечним захворюванням" , - зазначив він.

За його словами, кількість тих, хто вважає, що не слід перебільшувати небезпеку COVID-19, зменшилася: 37% респондентів так вважали в лютому і 27% опитаних так вважають у травні.

"Люди почали серйозніше ставитися до коронавірусу і його небезпеки", - підсумував він.

Водночас, як наголосив Шульга, кількість "коронаскептиків" практично не змінюється: як і в лютому, у травні 3% українців продовжують вважати, що коронавірусу взагалі не існує. Як звичайне захворювання на кшталт ГРВІ або грипу COVID-19 сприймали в травні 14% опитаних, а в лютому так вважають 15% респондентів.

Шульга також наголосив, що, згідно з дослідженням, ставлення до COVID-19 залежить від віку респондента.

"Молодь схильна менш серйозно сприймати коронавірус. Серед старшого покоління це захворювання вважають серйозним 57%, а серед молоді лише 38%" , - сказав він.

Що стосується ставлення до вакцинації, то, згідно з даними опитування, воно суттєво не змінилося. Кількість тих, хто не має наміру вакцинуватися незалежно від наявності вакцини, практично не змінюється - 44% респондентів у лютому і 45% у травні.

Залишається приблизно однаковою і кількість тих, хто має намір вакцинуватися, враховуючи країну походження вакцини: в лютому це було 18% респондентів, а в травні - 20%.

Водночас кількість тих, хто хоче вакцинуватися попри все, збільшилася з 8% до 13% відповідно.