Проливні дощі і грози: де продовжить бушувати негода

Циклон південно-східного походження нерухомо навис над Україною і практично "крутиться" на місці, тому погода і далі буде прохолодною і дощовою.

У четвер, 3 червня, в західних регіонах температура повітря затримається на позначці +17...+20°C, вночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+11 градусів. У північних і центральних областях повітря прогріється до + 20°C вдень, вночі термометри покажуть від +10 до +12 градусів. Найхолодніше в третій день літа буде в південно-східних областях. Тут стовпчики термометрів не піднімуться вище +19 градусів вдень, а вночі температура опуститься до + 10°C.

У Криму також температура повітря кардинально не зміниться - вдень очікується +15...+17 градусів, а вночі - +11...+13°C.

У південних, східних, а також в Полтавській і Кіровоградській областях весь день дощитиме, місцями з грозами. Така ж погода буде спостерігатися і в Криму.

Синоптики попереджають про суттєве погіршення погоди в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях. У цих регіонах оголошено штормове попередження через зливи й поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Про ризики виникнення пожеж не повідомляється.

У Києві, 3 червня, буде сухо і без значних опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +18 ... +20°C, вночі - +9...+11 градусів. Попри те, що погода обіцяє бути сухою, у столиці буде досить вітряно - 7-12 м/с.