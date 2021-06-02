Синхронізація енергосистем України і Європи - питання національної ідеї

Генеральний директор ДТЕК вважає, що процес синхронізації енергосистем України і ЄС є геополітичним питанням, повідомляє РБК-Украина.

"Нам не можна недооцінювати важливість процесу синхронізації. Я дуже б хотів, щоб питання синхронізації наших енергосистем дійшов до рівня національної ідеї. Що це нам дасть? Це питання геополітики. Ми фізично будемо присутні в Європі. Ми будемо повноправними учасниками європейського енергоринку" , - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Результатом цього процесу буде прихід європейських гравців на енергетичний ринок України, що посилить конкуренцію, а також принесе європейські правила гри, що має позитивно вплинути на капіталізацію всієї галузі і її регуляторну політику.