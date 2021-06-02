Нардеп "СН" не змогла сказати, скільки країн входить до НАТО
Народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла не змогла відповісти на питання про те, скільки країн входить до НАТО, повідомляє Деловая столица.
Це сталося в ефірі програми "Хард із Влащенко".
Телеведуча програми Наталя Влащенко запитала у Безуглої:
"Скільки країн входять до НАТО?"
"Прошу не ставити конкретних питань, тому що ми говоримо безпосередньо про те, що відбувається. Коли я вам відповідаю на одне, друге, третє — це певні журналістські провокації", — відповіла гостя.
Влащенко перепитала, чи є на думку Безуглої питання про кількість країн у НАТО провокаційним. Нардеп відповіла:
"Так".