Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу

У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще у 2018 році, повідомляє РБК-Украина.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. У той же час, громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім того, наприкінці листопада 2020 року Україна підписав угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.