Уряд створив робочу групу щодо запровадження накопичувальної пенсії

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні. Робоча група також працюватиме над розвитком недержавного пенсійного забезпечення українців, повідомляє РБК-Украина.

За словами глави Кабміну, зараз уряд працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, яка передбачатиме зниження податків, які громадяни наразі сплачують в державний бюджет.

"Податки будуть спрямовуватися на особисті пенсійні рахунки людей, де будуть інвестуватися та примножуватися. Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії" , - пояснив Шмигаль.

Прем'єр додав, що наразі завданням уряду є створення умов, за яких громадяни "будуть впевнені у майбутньому" та будуть бачити "перспективи гідної старості".