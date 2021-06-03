Зняти автомобіль з обліку в Польщі: перелік документів

У Польщі зняти з обліку автомобіль потрібно у разі його продажу, даруванні чи утилізації. Якщо це не зробити вчасно, можна отримати штраф від 200 до 1000 злотих (від 1,5 до 7,5 тисяч гривень, повідомляє Обозреватель.

Щоб зняти авто з обліку потрібно звернутися до Відділу комунікацій управління (do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca), міської адміністрації чи староства повіту.

Туди треба приходити з рядом документів, які необхідно надати незалежно від причин зняття:

Заява про зняття з обліку.

Посвідчення особи (закордонний паспорт або карта побиту за наявності).

Квитанція про сплату мита (оплатити необхідно 10 злотих (75 гривень), а у разі дії за дорученням, то ще додатково 17 злотих (127,5 гривень) за довіреність).

Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).

Karta pojazdu за наявності.

Документ, що підтверджує підстави для зняття з реєстрації.

При знятті через продаж треба також додати договір купівлі-продажу. Якщо через утилізацію, то необхідно надати свідоцтво про утилізацію. Також треба буде здати в муніципалітет номерні знаки, які повернуть власнику, та документи на утилізацію.

У Польщі на зняття з реєстрації утилізованої машини дається 30 днів. Якщо це не зробити вчасно, передбачається штраф до 2 тисячі злотих (до 15 тисяч гривень).

Зняти з обліку машину мають протягом 30 днів, але в особливо складних випадках допускається продовження цього терміну до 60 днів. На судове оскарження рішення дається 14 днів.