"С*чка не захоче - кобель не скочить": Священик ПЦУ грубо засудив жінок, які роблять аборти

Депутат Полтавської міської ради від партії "Європейська солідарність", священик ПЦУ Олександр Дедюхін в грубій формі розкритикував жінок, які роблять аборти. Висловлювання Дедюхина вже засудили в політсилі, повідомляє Деловая столица.

Так, священик-депутат висловився на тему абортів на своїй сторінці в Facebook.

"Мені пишуть, мовляв, не можна вважати жінку тільки інкубатором, матка — це її тіло, а все противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Якщо на мить приопустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє в результаті певних дій, скоєних самою жінкою. Якщо ти дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність " , — написав Дедюхін.

При цьому раніше депутат-священик відредагував свій пост, прибравши з нього фразу "Як кажуть старі люди, с*чка не захоче — кобель не вскочить".

На його активність в соцмережі вже відреагувала в Facebook нардеп від "Євросолідарності" Ірина Геращенко.

За її словами, в різних партіях є сексисти і "Європейська солідарність" — не виняток.

"Європейські цінності — це повага, це право вибору, це толерантність. Попереду — довгий шлях і багато роботи, щоб змінити суспільство. Іноді я дуже втомлююся доводити очевидні речі навіть в рідній партії, квиток якої я усвідомлено взяла. Але якщо промовчати, зробити вигляд, що я не помітила сексистського випаду в нашому колі — тоді нічого робити в політиці" , — написала Геращенко.