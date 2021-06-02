Ціна газу для клієнтів ПОН у червні збільшилася на 21%

У червні ціна газу для клієнтів постачальника "останньої надії" (ППН) в особі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" становитиме 11,59 грн/куб. м із ПДВ, що на 21% вище за ціну у травні (9,57 грн/куб. м), випливає з прес-релізу компанії в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на кінець травня 2021 року ДК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговувала понад 500 тисяч домогосподарств", - повідомляється в релізі.

Як зазначили в "Нафтогазі", ДК самостійно не встановлює цін для клієнтів ПОН.

"Ціна на газ у межах тарифного плану "Надійний" постачальника "останньої надії" розраховується на щомісячній основі за спеціальною формулою, яка була розроблена в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення ПОН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №809 від 30 вересня 2015 року", - пояснили в компанії.

Водночас формула ціни для клієнтів ПОН враховує певні ризики для постачальника, фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро і низку інших актуальних ринкових факторів.

"Клієнти ПОН у подальшому мають обрати ринкову газову компанію й укласти з нею договір, щоб отримати більш вигідну ціну на газ... Наприклад, подавши заявку й уклавши договір із ДК "Нафтогаз України", клієнти ПОН отримають на 30% вигіднішу ціну на газ", - констатували у "Нафтогазі".

Станом на кінець травня ДК "Нафтогаз України" обслуговувала 13% ринку - 1,5 млн домогосподарств, зокрема клієнтів ПОН.

Як повідомлялося, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановило річний тариф для населення "фіксований" на період із 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року в розмірі 7,96 грн/куб. м (із ПДВ, без доставки).