Прогноз погоди на тиждень: початок курортного сезону відкладається

Циклон, який захопив центральні, південні та східні області, призведе до того, що дощова погода затримається на цілий перший тиждень червня. Опади будуть різної інтенсивності, але охоплять більшу частину території України, повідомляє Обозреватель.

Найбільш інтенсивні опади будуть 3 червня. Потім вони будуть поступово слабшати. Не можна сказати, що дощі зовсім припиняться. Просто вони не будуть носити такого тотального і інтенсивного характеру. Ослабнути вони можуть - дуже орієнтовно - після 6 червня.

Спеки очікувати не варто

За прогнозами провідного синоптика Українського гідрометцентру Роман Мурмило, особливого тепла протягом найближчого тижня чекати не слід. Повітря в денні години буде прогріватися не вище + 20 ... + 23 градуси.

"Це самий максимум, коли дощів буде менше", - уточнив синоптик, - В дні інтенсивних опадів температура буде ще нижче: "насилу +20 або нижче +20 градусів".

Вночі температура буде перебувати в межах + 8 ... + 14 градусів. "Не тепло і не холодно", - зауважив синоптик. При цьому " т емпературний фон буде приблизно однаковий по всій території країни".

Узбережжя Чорного моря і Карпати: погода сподобається тільки екстремалам

"Це не дуже хороша погода﻿ для відпочинку, особливо в південній частині країни. У причорноморських областях випаде найбільша кількість дощів, буде штормовий вітер, хвилювання на морі", - повідомив Мурмило.

За його словами, в Карпатах до сих пір лежить сніг, а "30 травня випала чергова порція снігу".