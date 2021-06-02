Суд вирішив, що "Приватбанк" було націоналізовано законно

Суд вирішив, що "Приватбанк" було націоналізовано законно

Господарський суд Києва постановив, що "Приватбанк" було націоналізовано законно, повідомляє Деловая столица.

Таке рішення винесено сьогодні за підсумками розгляду позову колишнього міноритарного акціонера і голови правління банку Олександра Дубілета із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Таке рішення суду ухвалене у зв’язку із застосування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Кирило Шевченко сказав, що скоро Приватбанк виставлять на продаж, оскільки його приватизація зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США та ЄС.

Новини

analytics