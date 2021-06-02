Суд вирішив, що "Приватбанк" було націоналізовано законно

Господарський суд Києва постановив, що "Приватбанк" було націоналізовано законно, повідомляє Деловая столица.

Таке рішення винесено сьогодні за підсумками розгляду позову колишнього міноритарного акціонера і голови правління банку Олександра Дубілета із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Таке рішення суду ухвалене у зв’язку із застосування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ" , — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Кирило Шевченко сказав, що скоро Приватбанк виставлять на продаж, оскільки його приватизація зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США та ЄС.