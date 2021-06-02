Xiaomi винайшла смартфон з камерою, що обертається

Xiaomi запатентувала смартфон з камерою, вбудованою в коло і яка виступає над корпусом, повідомляє Лента.Ру.

Відповідний патент був виявлений на сайті Національного управління інтелектуальної власності Китаю (CNIPA). Відповідно до опису, смартфон має вбудований у верхній торець коло, де знаходиться фронтальна камера. У документації не розкривається чітке визначення гаджета, але журналісти вважають, що коло з камерою обертається усередині корпусу, при необхідності звертаючи сторону з об'єктивами на користувача.

Винайдений інженерами китайської компанії прототипний смартфон також має основну камеру з трьома сенсорами, які розташовані в один ряд на задній панелі девайса. Фахівці припустили, що камера може мати такі ж специфікації, як і у Mi 11 Pro - об'єктиви дозволом 50, 13 і 8 мегапікселів.

Через те, що фронтальна камера знаходиться в обертовому блоці, дисплей телефону практично не має рамок і вирізів. Також апарат має порт USB-C, динамік, відсік для сім-карти. На корпусі девайса присутні кнопки для регулювання гучності.