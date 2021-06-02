У Франції знайшли "кладовище" автомобілів Lada

У французькому місті Макон виявили колишній дилерський центр Lada. На його території та всередині перебувають десятки занедбаних автомобілів, повідомляє Обозреватель.

Цей автосалон перестав працювати декілька років тому і перед закриттям він належав приватному колекціонеру. Вперше про закинуту будівлю стало відомо в 2017 році.

Територія закинутого автосалону. Джерело: Ярослав Левашов

В салоні є моделі ВАЗ різного року випуску. Більшість з них це ВАЗ-2109 і 2110, а також Niva. Автомобілі досі стоять під відкритим небом і занепадають. У деяких навіть не вистачає запчастин. Наприклад, вже відсутні решітки радіаторів, люки бензобаків, керма і двигуни. Одна машина навіть згорівша.

Всередині центру автомобілі в кращому стані. Джерело: Ярослав Левашов

У дещо кращому становищі моделі, що лишилися всередині будівлі. Але і там немає жодної Lada навіть в середньому стані. Блогер Ярослав Левашов, який знімав відео і був у цьому автосалоні декілька років тому, дійшов висновку, що за останні роки ситуація там не поліпшилася.