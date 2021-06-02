Що очікується на валютному ринку в четвер

Різке зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку сьогодні змусило втрутитися Національний банк.

Після двомісячної відсутності поява Нацбанку на ринку стала несподіваною. Учасники торгів останнім часом намагалися вгадати, який рівень котирувань по долару для регулятора стане «болючим» і змусить його відреагувати. Схоже, таким рівнем стали 27,30 гривень. Як тільки цінник на покупку знизився до 27,31 гривень, НБУ тут же вийшов з інтервенцією за ціною 27,32 гривень. Поява регулятора активізувало покупки імпортерів, але пропозиція валюти сьогодні було більше, ніж бажаючих її купити. Після обіду, коли покупці закінчилися, Національний банк викупив близько 20 млн доларів, після чого пішов, щоб через пару хвилин з'явитися знову. Другий раз він знизив ціну викупу до 27,31 гривень, але за цією ціною не купив вже нічого.

До закриття торгів середи опустилися на 10,5 копійок на покупці і 10,4 копійок на продажу в порівнянні із закриттям вівторка.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,38 / 27,45 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися вже вчорашнього: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 27,4125 гривень пройшла о 9:52. Число продавців з самого початку торгів було набагато більше, ніж покупців. О 10:07 опустилися нижче рівня 27,40 гривень, після чого зниження прискорилося. До 11 години котирування опустилися до 27,31 гривень на покупку і 27,348 гривень на продажу. Буквально через 15 хвилин на ринку з'явився Національний банк. Його поява стала несподіванкою, адже регулятор уже два місяці залишався осторонь і не втручався в хід торгів. Вичікує покупці тут же почали виставляти заявки, в результаті число покупців в якийсь момент перевищила кількість продавців, і котирування почали зростати. Але тривало це недовго, вже до кінця обідньої перерви все, кому потрібно було сьогодні придбати обсяг валюти, купили його і пішли з ринку. Якийсь час продавці залишалися в розгубленості, потім котирування опустилися до рівня, який захищав Нацбанк, і йому почали продавати валюту. Регулятор був змушений знизити курс відкупу на 1 копійку (з 27,32 до 27,31 гривень), щоб продемонструвати серйозність своїх намірів.

Котирування закриття - 27,315 / 27,335 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс в 1,5 рази в порівнянні з вівторком і склав 167,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3597 гривень.

Офіційний курс долара на 3 червня встановлений на позначці 27,3449 гривень за долар, зниження на 9,32 копійки.

Офіційний курс євро на 3 червня встановлений на позначці 33,3348 гривні за євро, зниження на 19,87 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,2211. Сьогодні євро різко знизився до позначки 1,2162 долара після публікації негативної статистики з Німеччини, але потім виріс до 1,2215 долара, практично повністю компенсувавши ранкове падіння.

Російський рубль знову виріс до американського долара з 73,72 до 73,15 рублі. Станом на 18:30 він торгується у вузькому діапазоні 73,15-73,22 рубля за долар. Зміцнення гривні сьогодні призвело до зниження вартості готівкового рубля в Києві з 3,72-3,75 до 3,69-3,73 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Сьогоднішня поява Національного банку і дві інтервенції на купівлю валюти (по 27,32 і 27,31 гривень) знову підняли питання, як довго і наскільки сильно буде дозволено зміцнитися гривні. Не тільки учасники міжбанківських торгів, але вся фінансова громадськість тепер буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанківському валютному ринку, намагаючись передбачити подальші дії НБУ. Втручання регулятора могло налякати не тільки імпортерів, а й інвесторів, які вирішать, що курс долара сягнув нового локального «дна» і будуть менш охоче продавати валюту.

Готівковий долар в Україні продовжує дешевшати. До вечора середи в столиці вартість готівкового «американця» опустилася до 27,33-27,34 гривень. Падіння за день склало 8 копійок - досить багато. Якщо тільки зниження на міжбанку продовжиться, то вже завтра є шанс побачити продаж по 27,30 гривень. Але готівковий ринок не може діяти у відриві від міжбанку, тому завтра, як ніколи, тут будуть ловити кожну цифру, побоюючись розвороту вгору.

Готівковий євро до вечора середи продавали по 33,32-33,35 гривні. Однак зростання на FOREX, що почався після обіду, може спровокувати підвищений інтерес до подешевшала євровалюті, і завтра цінник може знову повернутися в район 33,40-33,45 гривень.

Що стосується російського рубля, він завтра буде торгуватися в діапазоні 3,69-3,73 гривні за 10 рублів. Причому більш дешевих пропозицій буде з'являтися все більше.