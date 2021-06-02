Зеленський поскаржився на Росію сенаторам США

Зеленський поскаржився на Росію сенаторам США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відвела від кордону з Україною лише 10 тисяч військових, повідомляє Деловая столица.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з американськими сенаторами.

"Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових", — зазначив Зеленський.

По відеозвʼязку взяв участь у зустрічі головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розповів про загальну ситуацію в районі проведення ООС і на окремих ділянках відповідальності українських підрозділів.

"Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму", — зазначив він.

Хомчак також підкреслив, що противник, нехтуючи домовленостями Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій. Найбільша активність спостерігається на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках.

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