Топ-5 гіперкарів, про які мало хто чув

У світі, де панують Ferrari, Lamborghini та Porche, декому може здатися, що ці авторитетні гіганти є єдиними виробниками суперкарів та гіперкарів. Але насправді є ціле нове покоління шалено швидких маловідомих моделей, повідомляє Обозреватель.

Розвиток технологій виробництва та дедалі потужніші двигуни призвели до сплеску створення ще більш швидких автомобілів, які навіть на порожніх вулицях ніколи не зможуть досягти своєї максимальної швидкості. Ми розповідаємо про гіперкари, про які мало хто знає.

SIN R1 550

SIN R1 550 має три різні специфікації двигуна. Джерело: Motor1

Гіперкар R1 550 створив болгарський виробник SIN. Він оснащений 6,2-літровим восьмициліндровим двигуном Chevrolet Corvette на 420 кінських сил. З наддувом він видає 620 к.с. Також є версія з 7-літровим агрегатом на 530 к.с. В будь-якому випадку автомобіль розганяється до понад 300 км/год, а "сотню" набирає за 3,9, 3,0 та 3,5 секунд відповідно.

Toroidion Eussta M1

Toroidion Eussta M1 створили у 75 екземплярах. Джерело: Toroidion

Фінський автовиробник Toroidion у 2019 році створив 75 екземплярів своєї моделі Eussta M1. У нього є цікава функція, яка може знизити напругу на вищих потужностях для безпечного використання чотирьох електродвигунів. Toroidion встановили гіперкару двигуни спереду та ззаду, які видають комбінованих 1341 к.с. Він має неперевершений крутний момент та розганяється до 400 км/год за 11 секунд.

VLF Force 10

VLF Force 10 відрізняється від більшості гіперкарів. Джерело: Carscoops

Американська компанія VLF, яка була заснована у 2016 році, створила всього 50 примірників Force 10. Він вирізняється на ринку гіперкарів завдяки передньому розташуванню двигуна та задньому приводу. Автомобіль не є найшвидшим у своєму класі, але має хорошу керованість. Під капотом цього сучасного гіперкара встановлений 8,4-літровий V10 Viper, який видає 745 к.с.

Fenyr SuperSport

Fenyr SuperSport створили у Лівані у 2019 році. Джерело: Luxuriou Supercars

Fenyr SuperSport від ліванської компанії W Motors вийшов у 2019 році. Він названий на честь страшного вовка Фенріра зі скандинавської міфології. Спочатку планувалося створити всього 25 його екземплярів, але їх збільшили до 100. Він оснащений 3,8-літровим шестициліндровим двигуном з двома турбонаддувами від німців Ruf Automobile і видає 799 кінських сил.

Czinger 21C

Czinger 21C поки що не вийшов. Джерело: Czinger

Американський гіперкар Czinger 21C поки існує тільки, як концепт. Його виробництво було заплановано на 2020 рік, але плани змінилися. Він має гібридну силову установку, яка розроблена вручну. Подвійні електричні двигуни та бензиновий агрегат дають комбінованих 1233 к.с. До 97 км/год він має розганятися за 1,9 секунди. Максимальна швидкість – 399 км/год.