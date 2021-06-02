Постоялець вбив адміністратора готелю через посмішку

У Великобританії чоловік, що нещодавно вийшов з в'язниці, убив адміністратора готелю через те, що йому не сподобалося, як вона подивилася на нього і посміхалася, повідомляє Лента.Ру.

27-річний Стівен Коул заселився в готель Travelodge у Борнмуті в грудні минулого року. Під час заселення рано вранці Коулу не сподобалося, як адміністратор готелю 27-річна іспанка Марта Венто подивилася на нього і посміхнулася, вважаючи, що та дивиться на нього зверхньо.

Постоялець побив її руками і ногами до смерті. Повідомляється, що побиття тривало близько 40 хвилин. Дівчина померла на місці. Після нападу Коул пішов у свій номер, привів себе в порядок, а потім з'явився в поліцейський відділок, де зізнався у злочині.

Виявилося, що чоловіків вийшов з в'язниці за два місяці до цього. Він уже не раз нападав на людей, в тому числі бив свою матір, а перед приїздом на місце Travelodge його вигнали з іншого готелю. Крім того, Коул страждав на шизофренію, слуховими галюцинаціями, дезорганізовані мисленням і поведінкою, і манією переслідування. Зокрема, йому здавалося, що за ним стежать детектори диму, а люди стукають у його вікно.