Волкер заперечує, що лобіює інтереси проекту "Північний потік-2"

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не лобіює інтереси проекту "Північний потік-2, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я був здивований прочитати цього ранку, що я працюю проти інтересів України. Це неправда. Я не лобіюю "Північний потік-2", і мої погляди щодо "Північного потоку-2" досить добре відомі. Я дуже відверто публічно висловлювався про протидію проекту, я писав про це", - сказав Волкер агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він наголосив, що його позиція щодо "Північного потоку-2" дуже добре документована.

"Це правда, що "Північний потік-2" найняла BGR, щоб представляти їх у Вашингтоні. Але я не причетний до цього. Насправді я не причетний саме тому, що вони "викреслили мене" у зв'язку з моїми поглядами на "Північний потік-2". Записи ясні, ви можете звернутися до них. У BGR є одна людина, яка робить це", - пояснив Волкер.

Він також зазначив, що не знає природи чуток, які виникли.

"Я був також здивований прочитати це, як всі інші. Я знаю Олену, тож я був здивований, що вона не запитала у мене. Я не впевнений, яка причина цього, в Україні завжди є чутки. Але ключовий момент це те, що це неправда і я не лобіюю "Північний потік-2", - зазначив дипломат .

Волкер наголосив, що вважає "Північний потік-2" політичним проектом Росії для того, щоб обійти Україну.

"Коли я працював із адміністрацією Трампа, ми впровадили санкції, вимагали посилити санкції. І я вважаю, що його все ще можна зупинити. Але адміністрація Байдена наразі вирішила, що проект переважно завершено і що намагання блокувати його далі завдає шкоди відносинам із Німеччиною, що дуже розчаровує. Я вважаю, що це можна було робити, але є, що є", - додав Волкер.

Він заявив, що очевидною шкодою для України від завершення проекту "Північний потік-2" є втрата транзитних зборів.

"Але проблемою, яка викликає більше занепокоєння, з точки зору України, це те, що він ("Північний потік-2" - ІФ) створює стимул для Німеччини працювати разом із Росією у сфері енергетики. Якщо Росія тиснутиме на Україну іншими способами, як вони роблять, наприклад, нападаючи на Україну на Сході, тоді у німців через це буде стимул для того, щоб не "тиснути" на Росію. Це ціль, якої хоче досягти Путін, намагаючись нейтралізувати Німеччину", - розповів Волкер.

На запитання про те, чому адміністрація президента США Джозефа Байдена не продовжила санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", Волкер зазначив, що адміністрація пояснила це тим, що трубопровід значною мірою завершено і його неможливо зупинити, не зашкодивши відносинам із Німеччиною.

"Це цікаво. Конгрес ухвалив закон, який вимагає санкцій, а адміністрація Байдена одночасно позначила "Північний потік-2" для санкцій і скасувала санкції одним махом. Адміністрація сказала, що трубопровід значною мірою завершено і його неможливо зупинити без того, щоб не нашкодити відносинам із Німеччиною. Це, очевидно, є причиною, чому вони зробили це", - сказав він.

На думку Волкера, США ще могли б впровадити санкції проти "Північного потоку-2".

"Я гадаю, що це ще можна зробити. Але я гадаю, що адміністрація ясно дала зрозуміти, що вона збирається скасувати санкції. Я не думаю, що вони змінять свою думку", - зазначив він.

Раніше радник міністра енергетики України, колишній радник голови правління "Нафтогазу" та колишній заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що колишній спецпредставник з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку-2".