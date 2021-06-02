Радник Єрмака заявив, що закон про олігархів буде не один

Закон про деолігархізації, внесений в Раду Президентом Володимиром Зеленським, повинен прибрати вплив олігархату на державу. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, повідомляє Страна.ua.

"Уже навіть в назві цього проекту закону відображено те, що він повинен забезпечити: прибрати все те, що олігархи використовують для деструктивного тиску на державу, маніпулюючи суспільними відносинами і вибиваючи собі різні преференції і додаткові активи", - заявив виданню радник глави ОП.

За його словами, президент Зеленський, ініціюючи прийняття такого закону, виходить з того, що процес деолігархізації - один з найважливіших для економічного і політичного життя України, її успішної трансформації.

"Цей законопроект вдарить по багатьох існуючих уже довгі роки в політиці і в економіці схемами. Але прибрати такі схеми і взагалі звичку великого бізнесу купувати для себе політиків - вкрай важливо для майбутнього України. Будуть змінені правила на багатьох ринках. І це правильно - як підсумок, це повинно забезпечити і в нашій країні звичайну гідне життя для всіх громадян за західним зразком. Не існує успішних держав в Європі, де було б можливо домінування таких суб'єктів, як олігархи. Як би зараз старі політики ні об'єднувалися в захисті олігархів, нічого у них не вийде. Епоха олігархів і олігархічної політики в Україні закінчилася ", - вважає Подоляк.