У Зеленського поділилися подробицями законопроєкту про олігархів
Президент Володимир Зеленський у середу, 2 черня, подав у Верховну Раду невідкладний проєкт закону, який "повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.
Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
При цьому наголошується, що документ не порушує основних прав людей, які підпадають під визначення олігарха. Зокрема, законопроект визначає коло даних осіб і встановлює правила прозорих взаємин з представниками влади.
Зокрема, документ регулює зустрічі та інші взаємини представників влади з особами, що володіють значними активами.
Зазначається, що документ діятиме протягом десяти років.
"Він повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, переформатують економічні та суспільні відносини в країні", — йдеться в повідомленні.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що текст документа можуть опублікувати в четвер, 3 червня.
"Законопроект вже внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. Текст законопроекту буде опублікований, ймовірно, завтра вранці", — заявив він.