У Зеленського поділилися подробицями законопроєкту про олігархів

Президент Володимир Зеленський у середу, 2 черня, подав у Верховну Раду невідкладний проєкт закону, який "повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

При цьому наголошується, що документ не порушує основних прав людей, які підпадають під визначення олігарха. Зокрема, законопроект визначає коло даних осіб і встановлює правила прозорих взаємин з представниками влади.

Зокрема, документ регулює зустрічі та інші взаємини представників влади з особами, що володіють значними активами.

Зазначається, що документ діятиме протягом десяти років.

"Він повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, переформатують економічні та суспільні відносини в країні" , — йдеться в повідомленні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що текст документа можуть опублікувати в четвер, 3 червня.