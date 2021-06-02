Вакцинованим медикам не можуть знайти другу дозу вакцини

У селищі Березнегувате Миколаївської області на початку березня медикам ввели першу дозу вакцини від коронавируса, рекомендований інтервал між щепленнями закінчився минулого тижня, а другу дозу вони так і не отримали, повідомляє НикВести.

Про це розповіла лікар Березнегуватської центральної районної лікарні.

Медпрацівників лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги прищепили 4 березня вакциною AstraZeneca. Вона зазначила, що під час введення першої дози медикам сказали, що друге щеплення для них зарезервовано.

"Ми були щеплені 4 березня. За інструкцією до вакцини, яку дає виробник, 4-12 тижнів має пройти до другої дози. Я не знаю, від кого це залежить, але зараз все призупинилося, і ніхто не може дати інформації, коли ж нас повторно прищеплять. Від цього залежить якість формування імунітету. минулого тижня закінчився останній термін, 25-27 травня нас повинні були прищепити. Це останній термін. Я вважаю, що це архіважливо - медики повинні бути захищені. Більш того, ніхто нічого не може сказати нам, хоча спочатку йшлося про те, що вакцина зарезервована ", - розповіла лікар.

Вона додала, що головні лікарі ЦРЛ та ЦПМСД дзвонили в різний час до обласного центру і питали у відповідальних, коли буде друга доза.

"Одному було сказано, що «ми вам дамо вакцину», а другого, що до нас приїде Баштанка. Але нічого", - сказала вона.

Відзначимо, що трохи пізніше, ніж медиків, прищепили в Березнегуватому і педагогів. Незабаром також закінчується термін перерви між дозами вакцини.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, AstraZeneca є найбільш ефективною, якщо інтервал між введенням препарату становить 12 тижнів.