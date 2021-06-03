М'ясо дорожчає: закупівельні ціни на свиней повзуть угору
Станом на поточний тиждень більшість виробників реалізують живець свиней за вартістю 41,5-43 грн / кг. Середня ціна становить 42,1 грн. Це на 2,5 грн, або 6% більше в порівнянні з попереднім тижнем, повідомляє UBR.
Таке зростання пов'язане з підвищенням попиту серед закупників.
"Після тритижневого зниження, ціни на свиней забійних кондицій все ж змінили напрямок руху на межі сезонів", - відзначили в асоціації "Свинарі України".
До того ж друга половина травня відзначилася "істотним" ослабленням закупівельних цін. На торгах 29 травня кілограм товарних партій для реалізації в перший тиждень червня був оцінений на 1,5-3 грн / кг дорожче.
Постачальники живця відзначили підвищений попит з боку заготівельників, які зверталися за додатковими обсягами серед тижня.
"Традиційне ослаблення цін після Пасхи цьогоріч було менш тривалим ніж зазвичай - три тижні проти традиційних чотирьох-шести. Однак це частково пов'язано і з більшою амплітудою цінових коливань ... буквально за два тижні ціни втратили майже 15%", - додали в асоціації.