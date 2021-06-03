М'ясо дорожчає: закупівельні ціни на свиней повзуть угору

Станом на поточний тиждень більшість виробників реалізують живець свиней за вартістю 41,5-43 грн / кг. Середня ціна становить 42,1 грн. Це на 2,5 грн, або 6% більше в порівнянні з попереднім тижнем, повідомляє UBR.

Таке зростання пов'язане з підвищенням попиту серед закупників.

"Після тритижневого зниження, ціни на свиней забійних кондицій все ж змінили напрямок руху на межі сезонів" , - відзначили в асоціації "Свинарі України".

До того ж друга половина травня відзначилася "істотним" ослабленням закупівельних цін. На торгах 29 травня кілограм товарних партій для реалізації в перший тиждень червня був оцінений на 1,5-3 грн / кг дорожче.

Постачальники живця відзначили підвищений попит з боку заготівельників, які зверталися за додатковими обсягами серед тижня.