Google оцифрував частину мозку людини

Компанія Google разом з вченими Гарвардської лабораторії Ліхтмана оцифрували один кубічний міліметр тканини кори головного мозок, повідомляє УНИАН.

Для вивчення взяли частину мозку пацієнта, який страждає від епілепсії. Детальне вивчення "карти" мозку, на думку вчених, дозволить вивчати природу його захворювань і боротися з ними на ранніх стадіях.

Вчені розділили тканину мозку людини на 5300 секцій товщиною 30 нм. Зображення, отримані шляхом сканування кожного шару, були передані Google для формування цифрового 3D-зображення.

В результаті було отримано 225 мільйонів 2D-зображень. За допомогою програм і спеціального алгоритму була створена 3D-модель, обсяг якої склав 1,4 петабайта.