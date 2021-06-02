Німеччина закрила небо для російських авіакомпаній

Уряд Німеччини не дозволяє російським авіакомпаніям здійснювати рейси в свою країну, поки Москва не дозволить німецькій авіакомпанії Lufthansa літати в Росію в обхід Білорусі, повідомляє InfoResist.

В даний момент здійснювати рейси до Німеччини заборонено російським авіакомпаніям S7 і ”Аерофлот”.

Німеччина пояснює подібний крок принципом “взаємності”, оскільки Lufthansa вже кілька разів не отримала від Росії дозволу здійснити рейси в обхід повітряного простору Білорусі.

Відзначається, що на даний момент дію двостороннього Договору про повітряне сполучення між Росією і Німеччиною призупинено через пандемію коронавірусу, тому польоти між країнами зараз відбуваються за “принципом взаємності”.

Також повідомляється, що таким чином російська влада вже не вперше затримує або не видає дозволу на польоти іноземним авіакомпаніям.