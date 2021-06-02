Суддю, яка перейшла на роботу в "ЛНР", відправили в почесну відставку

Вища рада правосуддя відправила в почесну відставку з довічними виплатами і пенсією суддю Наталію Булавіну. Вона залишилася на окупованій території Донбасу і стала "головою ради суддів і суддею верховного суду" так званої ЛНР, повідомляє Обозреватель.

Про це в Facebook у середу, 2 червня, повідомив "Цент протидії корупції". Зазначимо, що Булавіна внесена в базу даних волонтерського сайту "Миротворець".

Співробітники ЦПК вказали, що для того, щоб знайти інформацію про суддю, було достатньо кількох кліків. Вони жартома запитали, чи не забанили ВРП у Google.

Жінка до окупації частини Луганської області працювала головою Краснодонського районного суду. Потім вона отримала нову посаду в "ЛНР".

Сторінка судді на "Миротворці"

За даними СБУ, Булавіна брала участь у нарадах з обговорення кримінального та кримінально-процесуального кодексів "республіки".

Після окупації вона не зверталася з проханням про переведення до іншого суду на підконтрольній Україні території, а просто написала заяву про відставку. Її у ВРП "без проблем задовольнили в 2018 році", зазначили в Центрі протидії корупції.

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