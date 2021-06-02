Поліцейська викрала півкіло кокаїну з камери речових доказів

В Одесі поліцейська вкрала півкілограма кокаїну з кімнати з речовими доказами і збувала його по 120 доларів за грам, повідомляє Телеграф.

Так, у поліцейській, якоїсь Мілени М., був доступ до речдоків, оскільки була відповідальною за кімнату, де вони зберігалися.

Як пише видання з посиланням на джерела в прокуратурі, слідство встановило, що капрал відділу логістики Київського райвідділу (на даний момент - першого відділу поліції Одеси) Мілена М. викрала півкілограма кокаїну і продавала його за ціною в 120 доларів США за один грам.

Якби її не затримали, поліцейська змогла б заробити на збуті наркотиків ні багато, ні мало 60 тисяч доларів. Разом з нею також затримали двох посередників з цивільних.