Євро-2020: розклад усіх матчів турніру

11 червня в Римі відбудеться перший матч чемпіонату Європи з футболу, повідомляє УНИАН.

Боротьбу за трофей вестимуть 24 збірні, включаючи національну команду України. Всього в рамках турніру відбудеться 51 матч.

Склад груп Євро-2020

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

Розклад матчів групового етапу

11 червня

Група A. 21.00. Туреччина - Італія (Рим)

12 червня

Група A. 15.00. Уельс - Швейцарія (Баку)

Група B. 18.00. Данія - Фінляндія (Копенгаген)

Група B. 21.00. Бельгія - Росія (Санкт-Петербург)

13 червня

Група D. 15.00. Англія - Хорватія (Лондон)

Група C. 18.00. Австрія - Північна Македонія (Бухарест)

Група C. 21.00. Нідерланди - Україна (Амстердам)

14 червня

Група D. 15.00. Шотландія - Чехія (Глазго)

Група E. 18.00. Польща - Словаччина (Санкт-Петербург)

Група E. 21.00. Іспанія - Швеція (Севілья)

15 червня

Група F. 18.00. Угорщина - Португалія (Будапешт)

Група F. 21.00. Франція - Німеччина (Мюнхен)

16 червня

Група B. 15.00. Фінляндія - Росія (Санкт-Петербург)

Група A. 18.00. Туреччина - Уельс (Баку)

Група A. 21.00. Італія - Швейцарія (Рим)

17 червня

Група C. 15.00. Україна - Північна Македонія (Бухарест)

Група B. 18.00. Данія - Бельгія (Копенгаген)

Група C. 21.00. Нідерланди - Австрія (Амстердам)

18 червня

Група E. 15.00. Швеція - Словаччина (Санкт-Петербург)

Група D. 18.00. Хорватія - Чехія (Глазго)

Група D. 21.00. Англія - Шотландія (Лондон)

19 червня

Група F. 15.00. Угорщина - Франція (Будапешт)

Група F. 18.00. Португалія - Німеччина (Мюнхен)

Група E. 21.00. Іспанія - Польща (Севілья)

20 Червня

Група A. 18.00. Італія - Уельс (Рим)

Група A. 18.00. Швейцарія - Туреччина (Баку)

21 червня

Група C. 18.00. Північна Македонія - Нідерланди ( Амстердам)

Група C. 18.00. Україна - Австрія (Бухарест)

Група B. 21.00. Росія - Данія (Копенгаген)

Група B. 21.00. Фінляндія - Бельгія (Санкт-Петербург)

22 червня

Група D. 21.00. Чехія - Англія (Лондон)

Група D. 21.00. Хорватія - Шотландія (Глазго)

23 червня

Група E. 18.00. Словаччина - Іспанія (Севілья)

Група E. 18.00. Швеція - Польща (Санкт-Петербург)

Група F. 21.00. Німеччина - Угорщина (Мюнхен)

Група F. 21.00. Португалія - Франція (Будапешт)

Розклад матчів плей-офф

1/8 фіналу

26 червня

Матч 1. 18.00. 2А - 2B (Амстердам)

Матч 2. 21.00. 1A - 2C (Лондон)

27 червня

Матч 3. 18.00. 1C - 3D/E/F (Будапешт)

Матч 4. 21.00. 1B - 3A/D/E/F (Севілья)

28 червня

Матч 5. 18.00. 2D - 2E (Копенгаген)

Матч 6. 21.00. 1F - 3A/B/C (Бухарест)

29 червня

Матч 7. 18.00. 1D - 2F (Лондон)

Матч 8. 21.00. 1E - 3A/B/C/D (Глазго)

Чвертьфінал

2 липня

Чвертьфінал 1. 18.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5 (Санкт-Петербург)

Чвертьфінал 2. 21.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2 (Мюнхен)

3 липня

Чвертьфінал 3. 18.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3 (Баку)

Чвертьфінал 4. 21.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7 (Рим)

Півфінал

6 липня

Півфінал 1. 21.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2 (Лондон)

7 липня

Півфінал 2. 21.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3 (Лондон)

Фінал

11 липня

21.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2 (Лондон)

Євро-2020: що потрібно знати