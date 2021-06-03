Євро-2020: розклад усіх матчів турніру
11 червня в Римі відбудеться перший матч чемпіонату Європи з футболу, повідомляє УНИАН.
Боротьбу за трофей вестимуть 24 збірні, включаючи національну команду України. Всього в рамках турніру відбудеться 51 матч.
Склад груп Євро-2020
Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія
Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія
Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія
Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія
Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина
Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина
Розклад матчів групового етапу
11 червня
Група A. 21.00. Туреччина - Італія (Рим)
12 червня
Група A. 15.00. Уельс - Швейцарія (Баку)
Група B. 18.00. Данія - Фінляндія (Копенгаген)
Група B. 21.00. Бельгія - Росія (Санкт-Петербург)
13 червня
Група D. 15.00. Англія - Хорватія (Лондон)
Група C. 18.00. Австрія - Північна Македонія (Бухарест)
Група C. 21.00. Нідерланди - Україна (Амстердам)
14 червня
Група D. 15.00. Шотландія - Чехія (Глазго)
Група E. 18.00. Польща - Словаччина (Санкт-Петербург)
Група E. 21.00. Іспанія - Швеція (Севілья)
15 червня
Група F. 18.00. Угорщина - Португалія (Будапешт)
Група F. 21.00. Франція - Німеччина (Мюнхен)
16 червня
Група B. 15.00. Фінляндія - Росія (Санкт-Петербург)
Група A. 18.00. Туреччина - Уельс (Баку)
Група A. 21.00. Італія - Швейцарія (Рим)
17 червня
Група C. 15.00. Україна - Північна Македонія (Бухарест)
Група B. 18.00. Данія - Бельгія (Копенгаген)
Група C. 21.00. Нідерланди - Австрія (Амстердам)
18 червня
Група E. 15.00. Швеція - Словаччина (Санкт-Петербург)
Група D. 18.00. Хорватія - Чехія (Глазго)
Група D. 21.00. Англія - Шотландія (Лондон)
19 червня
Група F. 15.00. Угорщина - Франція (Будапешт)
Група F. 18.00. Португалія - Німеччина (Мюнхен)
Група E. 21.00. Іспанія - Польща (Севілья)
20 Червня
Група A. 18.00. Італія - Уельс (Рим)
Група A. 18.00. Швейцарія - Туреччина (Баку)
21 червня
Група C. 18.00. Північна Македонія - Нідерланди ( Амстердам)
Група C. 18.00. Україна - Австрія (Бухарест)
Група B. 21.00. Росія - Данія (Копенгаген)
Група B. 21.00. Фінляндія - Бельгія (Санкт-Петербург)
22 червня
Група D. 21.00. Чехія - Англія (Лондон)
Група D. 21.00. Хорватія - Шотландія (Глазго)
23 червня
Група E. 18.00. Словаччина - Іспанія (Севілья)
Група E. 18.00. Швеція - Польща (Санкт-Петербург)
Група F. 21.00. Німеччина - Угорщина (Мюнхен)
Група F. 21.00. Португалія - Франція (Будапешт)
Розклад матчів плей-офф
1/8 фіналу
26 червня
Матч 1. 18.00. 2А - 2B (Амстердам)
Матч 2. 21.00. 1A - 2C (Лондон)
27 червня
Матч 3. 18.00. 1C - 3D/E/F (Будапешт)
Матч 4. 21.00. 1B - 3A/D/E/F (Севілья)
28 червня
Матч 5. 18.00. 2D - 2E (Копенгаген)
Матч 6. 21.00. 1F - 3A/B/C (Бухарест)
29 червня
Матч 7. 18.00. 1D - 2F (Лондон)
Матч 8. 21.00. 1E - 3A/B/C/D (Глазго)
Чвертьфінал
2 липня
Чвертьфінал 1. 18.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5 (Санкт-Петербург)
Чвертьфінал 2. 21.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2 (Мюнхен)
3 липня
Чвертьфінал 3. 18.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3 (Баку)
Чвертьфінал 4. 21.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7 (Рим)
Півфінал
6 липня
Півфінал 1. 21.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2 (Лондон)
7 липня
Півфінал 2. 21.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3 (Лондон)
Фінал
11 липня
21.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2 (Лондон)
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".
- Турнір вперше в історії пройде в одинадцяти різних країнах.
- Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.
- Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовуватиметься система відеодопомоги арбітрам - VAR.
- У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
- Раніше УЄФА назвав арбітрів, які судитимуть матчі Євро-2020.