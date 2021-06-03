Смерть школяра на екскурсії в Карпатах: деталі трагедії

У Карпатах під час екскурсії до водоспаду школяр впав у воду і загинув, намагаючись зробити селфі. Після цієї трагедії були госпіталізовані двоє вчителів, які стали свідками загибелі 12-річного хлопчика, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла начальниця управління освіти Львівської мерії Зоряна Довганик, пише сайт міської ради. За її словами, трагедія сталася 2 червня об 11:42 в селі Кам'янка. Дітей під час екскурсії супроводжували троє вчителів та двоє батьків.

"Як нам стало відомо, хлопчик занадто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду" , - розповіла вона.

Також Довганик зазначила, що при падінні дитина зачепилася за дерева, і її довелося вивільняти рятувальникам.

На місці проводили реанімаційні заходи як педагоги, які поїхали з дітьми на екскурсію, так і медики, адже відразу була викликана карета швидкої допомоги. На жаль, врятувати життя дитини не вдалося.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримала серцевий напад, тому знаходиться в лікарні в місті Сколе" , - додала чиновник.

Крім того, ще один учитель доставлений в лікарню, тому що наковтався води і отримав переохолодження, коли намагався врятувати дитину. Вона підкреслила, що управління освіти міськради створить комісію для розслідування фактів трагедії.